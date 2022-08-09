Kamyonetten atlayıp kaçtılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 24 kaçak yakalandı. Siteler Mahallesi'nde bir kamyonetin kasasındaki kaçaklar Avrupa'ya geldiklerini zannederek sokaklara dağıldı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kaçakların yerleri tespit edildi. 3'ü kadın, 5'i çocuk 24 kişi kısa sürede yakalandı. Suriye ve Afganistan uyruklu kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Ekipler insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.
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NTV Haber 09.08.2022 - 15:46| Son Güncelleme : 09.08.2022 - 16:21
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