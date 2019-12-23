Kartal'da çöken binanın yerine 105 daire ve 25 dükkan inşa edildi
İstanbul Kartal'da çöken, 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı yerine yapılan konutlar tamamlandı. 8 blokta toplam 105 dairenin ay sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Surgur, NTV Muhabiri Özgür Yılmaz'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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