Kartal'da otoparka girip araçlara ateş açtılar: O anlar kamerada
İstanbul Kartal'da bir otoparktaki araçlara silahla ateş etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, serbest bırakıldı. 3 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, otomobille bir binanın otoparkına giren iki kişiden biri, park halindeki araçlara ateş açmaya başladı. Silahın tutukluk yapması üzerine şüpheli iki kişi, yerdeki kovanları toplayıp geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
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