Katil zanlısı 20 yıl sonra Türkiye'ye mi döndü?

İstanbul Yeşilköy'de 2004 yılında 19 yaşındaki Burak Şengöçen bıçaklanarak öldürüldü. İngiltere'ye kaçtığı öne sürülen katil zanlısı ise halen yakalanamadı. Oğlunu kaybeden babanın iddiasına göre, katil zanlısı zaman aşımı sayesinde Türkiye'ye döndü. Acılı aile yaşananlara, bunca yıl sağlıklı bir yargılama gerçekleştirilememesine tepkili. (Haber: Baran Bila Kamera: Savaş Daldal)
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