Kavga ettiği grubun üzerine aracını sürdü (Polis sürücüyü ateş açarak durdurdu)
İstanbul Sultanahmet’te bir adam, kavga ettiği gruba aracıyla çarpıp kaçtı. Olayı gören bir polis, otomobilin lastiklerine ateş açtı. Kaçmaya çalışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, borç meselesi yüzünden çıkan kavgayla olayla 11 kişiyi gözaltına aldı.
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ntv.com.tr 04.04.2021 - 15:25| Son Güncelleme : 04.04.2021 - 15:39
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