Kayıp Gülistan'a ait yeni görüntü ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta polise yaptığı kayıp başvurusu üzerine genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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