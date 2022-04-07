Kaza yaptığına inanamadı

İstanbul Başakşehir’de park halindeki İETT otobüsü freni boşalınca şarampole uçtu. Otobüs kurtarıcı araçla çekildiği sırada bir kaza daha meydana geldi. Otobüsün çarptığı otomobilin sürücüsü kaza yaptığına uzun süre inanamadı ve çevredekilere ‘‘Siz de görmediniz beni abi? Hayır görmediniz mi beni’’ diye defalarca sordu.
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