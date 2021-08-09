Kazalar sonrası denetimler arttı: Emniyet kemeri uyarısı
Üç günde meydana gelen trafik kazalarında 29 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalarda emniyet kemeri kullanmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü 15 kişinin hayatını kaybettiği Balıkesir’deki kazada hafif yaralanan bir yolcu, kemerinin takılı olduğunu, yolcuların çoğunun araçtan fırladığını gördüğünü söylemişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan yola çıkan otobüsleri denetledi. (Haber:Korhan Varol Kamera:Savaş Daldal)
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NTV 09.08.2021 - 15:16| Son Güncelleme : 09.08.2021 - 16:19
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