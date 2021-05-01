"Kene ısırması virüsle karışmasın"

Karadeniz'de kene ısırması sonucu görülen Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığı vakalarında artış var. Tıpkı corona virüste olduğu gibi kene ısırması sonucunda da yüksek ateş, halsizlik ve vücut ağrısı görülebiliyor. Uzmanlar bu belirtiler başlayınca kene temasının da sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.05.2021 - 16:54| Son Güncelleme : 01.05.2021 - 18:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.