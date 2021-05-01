"Kene ısırması virüsle karışmasın"

Karadeniz'de kene ısırması sonucu görülen Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığı vakalarında artış var. Tıpkı corona virüste olduğu gibi kene ısırması sonucunda da yüksek ateş, halsizlik ve vücut ağrısı görülebiliyor. Uzmanlar bu belirtiler başlayınca kene temasının da sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

NTV 01.05.2021 - 16:54 | Son Güncelleme : 01.05.2021 - 18:06

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