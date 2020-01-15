Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer açıklarında Rus tankeriyle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı. Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.
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