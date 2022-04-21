Kirada ara zam tartışması

Tüm Türkiye'de ev kiraları en az iki kat arttı hatta bazı bölgelerde artış 3 kata kadar çıktı. Ev sahipleri ya kiracılarını evden çıkarmaya çalışıyor ya da ara zam peşine düşüyor. Kiracılar çareyi mahkeme kapılarında arıyor. Hukukçularla ara zam konusunu konuştuk. Kiracıların haklarını sorduk.

Haberler - NTV Haber 21.04.2022 - 21:22 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 21:27

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