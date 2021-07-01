Kıymalı börek bulamayınca satırla saldırdı

İzmir'de börek fırınına gelen Murat Ç. (41) börek almak istedi. Tezgahta görevli Özge G'nin (20) kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine tepki gösteren Murat Ç, dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra elinde satırla börekçiye giren ve satırı çevreye savurarak iş yerine zarar veren Murat Ç, yiyecek bir şeyler isteyip parasını ödedikten sonra uzaklaştı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

NTV 01.07.2021 - 14:26 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 14:36

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