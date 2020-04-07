Kızılay bugün ilk kez virüsü yenen hastanın plazma bağışını kabul edecek
Corona virüsün immün plazma yöntemiyle tedavisi gündemde. Hastalığı yenmiş bir kişinin kanı, bir başka hastanın tedavisi için umut olabilir. Kızılay bugün ilk kez corona virüsü yenen bir hastanın plazma bağışını kabul edecek. Bu plazma her hastaya çare olacak mı? Kızılay Başkanı Kerem Kınık NTV ekranında yanıtladı.
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NTV Haber 07.04.2020 - 13:26| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 13:40
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