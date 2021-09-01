Komşuların yol verme kavgası

Antalya’da bir sitenin otoparkında yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın devamında bir kişi, yaklaşık 6-7 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavga esnasında duyulan ateş sesiyle mahalle yankılandı.
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NTV 01.09.2021 - 15:56| Son Güncelleme : 01.09.2021 - 16:06
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