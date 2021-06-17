Köpeğe pompalı tüfekle ateş etti

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerine pompalı tüfekle gelen adam, oğluna havladığı iddiasıyla köpeğe ateş açtı. Boxer cinsi 2 yaşındaki köpeğin sahibi Gamze Dengiz ‘‘Vuran adamın 30 yaşındaki oğlu buradan geçiyormuş ve köpeğimiz Rose sadece havlamış. Bunun üzerine gelip vurmuşlar. Bacağında iki kırk, iki de saçma var, ameliyat olması gerekiyor’’ dedi. Güvenlik kamerası görüntülerinden üç kişi oldukları belirlenen saldırganlar aranıyor.
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ntv.com.tr 17.06.2021 - 16:57| Son Güncelleme : 17.06.2021 - 17:11
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