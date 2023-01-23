Köpekten kaçarken çarptığı cam kapı tuzla buz oldu
İstanbul Güngören'de köpekten korkup kaçarken kasap dükkanına girmeye çalışan bir kişinin çarptığı cam kapı tuzla buz oldu. Köpekten korkan komşusuna şaka yapmak istediğini anlatan kasap Uğur Culfa ''Hüseyin abiyi görünce korkutmak istedim. Zeyna da bizim komşumuzun köpeği. Onun peşinden gidince çok korktu Hüseyin abi. Kapıya çarpınca cam üstüne patladı. Şaka kötü bitti. Bu da bize ders oldu'' dedi.
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