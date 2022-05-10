Kredi faizi düştü konut fiyatları arttı

Konut kredisinde 0,99 fazili paketin açıklanmasıyla fırsatçılar da harekete geçti. İnternette yer alan bazı konut ilanları açıklama biter bitmez zamlandı. Emlakçılara göre fiyatı fahiş artan evler nedeniyle piyasada durgunluk yaşanıyor.
Haber: Yağız Şenkal
Kamera: Savaş Daldal

Haberler - NTV Haber 10.05.2022 - 17:53 | Son Güncelleme : 10.05.2022 - 18:12

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