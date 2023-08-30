Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşı"sı
Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşuna katkı sağlayan isimlerden Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşı"sı, Türk edebiyatının "ilk savaş romancısı" Halide Edip Adıvar, milli mücadelenin ön saflarında yer aldı. İşte Türk kadınının cesaretini ve en zor koşullarda bile dimdik ayakta durabilme özelliklerini ortaya koyan o sembol ismin hikayesi... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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