Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: İhmal nerede? (Uzman yorumu)
Üst üste yaşanan zincirleme kazalar sürüş güvenliği, kış lastiği gibi konuları bir kez daha akıllara getirdi. Uzmanlar Sakarya'daki ağır tablonun bir ihmaller zinciri sonucunda oluştuğuna dikkat çekti. NTV ekibinden Sinan Kunter ve Cumhur Çatkaya, otoyollarda meydana gelen kazaların nedenini Trafik Güvenliği ve Fren Uzmanı Mühendis Alpay Lök ile konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otomobil
- Kuzey Marmara Otoyolu