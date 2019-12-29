Libya tezkeresi Meclis'e geliyor

Ankara'da Libya tezkeresi için geri sayım başladı. Meclis'in yarın olağanüstü toplantıya çağrılması, 2 Ocak'ta da Libya'ya asker gönderme tezkeresinin onaylanması planlanıyor. Tezkereye kim destek veriyor, kim karşı oy kullanmaya hazırlanıyor? NTV ekibinden Celal Çamur aktardı.

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