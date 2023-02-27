Malatya'da hasarlı binalar 5,6'lık depremde yerle bir oldu
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hasarlı binaların çökme anları ve eşya için o binalarda olanalrın yaşadıkları panik anlarını cep telefonu kameraları kaydetti.
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