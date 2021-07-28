Manavgat'ta büyük orman yangını

Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. NTV'ye konuşan Manavgat Kaymakamı Yiğit, bazı mahallelerdeki evlerin boşaltıldığını belirterek, "Görülmemiş bir şey, çok üzücü" dedi. Alevlerin boşaltılan bazı binalara ulaştığı, yaralılar olduğu belirtiliyor. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye ediliyor.
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NTV 28.07.2021 - 15:09| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 15:15
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