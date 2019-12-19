Marka Konferansı'nda tema İstanbul (Kente değer katan marka Galataport)

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Marka 2019 Konferansı"na sanat, siyaset ve tarih gibi farklı alanlarda konuşmacılar katıldı. Ana teması "İstanbul" olan konferansta konuşan Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, bir kent markası olarak, Mayıs 2020'de faaliyete girecek olan Galataport'u örnek gösterdi.

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