Markette sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın bir anda dans etmeye başladı
Denizli'de alışveriş yapmak için markete giren yaşlı kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi. Çalışanın gözleri önünde ceketini çıkarıp bir genç gibi bale yapmaya başlayan yaşlı kadın, ayaklarını yere paralel açarak dansını bitirdi. O esnada kadını gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, "Ben reyon arasından geçerken bir teyze geldi. 'Ben dansçıyım, oyuncuyum' diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık" diye konuştu.
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