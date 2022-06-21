Marmara'da ve Ege'de olası bir deprem Tsunamiye neden olur mu?
Marmara'da ve Ege'de olası bir deprem Tsunamiye neden olur mu? Uzmanlar bu olasılığın küçümsenmemesi gerektiği görüşünde. Bu doğrultuda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılışı yapılan laboratuvarda farklı deprem senaryolarının denizde yaratacağı etki ve alınabilecek önlemler araştırılacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.