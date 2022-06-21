Marmara'da ve Ege'de olası bir deprem Tsunamiye neden olur mu?

Marmara'da ve Ege'de olası bir deprem Tsunamiye neden olur mu? Uzmanlar bu olasılığın küçümsenmemesi gerektiği görüşünde. Bu doğrultuda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılışı yapılan laboratuvarda farklı deprem senaryolarının denizde yaratacağı etki ve alınabilecek önlemler araştırılacak.

Haberler - NTV 21.06.2022 - 06:32 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 06:34

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