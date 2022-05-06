Mayıs ayı normalden 5-6 derece daha soğuk geçiyor

Mayıs ayı geldi ancak yurt genelinde sıcaklıklar yükselmedi. Kuzeyden esen poyraz nedeniyle yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerine kar bile yağdı. Peki hava ne zaman mevsim normallerine dönecek? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan yanıtladı.

Haberler - NTV 06.05.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 13:29

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