Mayıs ayı normalden 5-6 derece daha soğuk geçiyor

Mayıs ayı geldi ancak yurt genelinde sıcaklıklar yükselmedi. Kuzeyden esen poyraz nedeniyle yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerine kar bile yağdı. Peki hava ne zaman mevsim normallerine dönecek? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan yanıtladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.