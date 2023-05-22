Meclis Başkanı Mustafa Şentop NTV'de: Fiilen seçim ilk turda bitmiştir
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. İttifaklar ile adayların oy oranlarının aşağı yukarı aynı olduğunu belirten Şentop, "Seçim fiilen ilk turda bitmiştir." dedi.
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