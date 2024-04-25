Mersin'de otizmli gence şiddet: Bakıcıya verilen ceza belli oldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 12 aylık cezayı az bulduğu, karara itiraz ederek bakıcının tutuklanması için bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.

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