Mersin’de taşlı sopalı kavga

Mersin’de yabancı uyruklu iki kişi iddiaya göre, mahalleden hızla geçtiği için bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Sürücü birkaç saat sonra arkadaşlarıyla gelerek kendisini uyaranların evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Ahmad Al Dahar ve Sakar Al Dakar, balkondan atlayarak kavgaya karıştı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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