Metrobüste yangın paniği

İstanbul'da bir metrobüste yolcular indirildikten kısa süre sonra yangın çıktı. Halıcıoğlu durağında hareket halinde olan metrobüsün altından dumanlar çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinden hemen sonra araç alev aldı. Yangın durakta bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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İHA 05.07.2021 - 03:59| Son Güncelleme : 05.07.2021 - 04:04
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