Gizli odalara kaçak sigara sakladılar (İstanbul'da kaçakçılık operasyonu)
İstanbul polisi, kaçak sigara ve tütün satışı yapanlara operasyon düzenledi. 5 ilçede yapılan operasyonlarda polis, duvarlara örülmüş gizli kapılar ve bölmelerle karşılaştı. O gizli odaların içinden de 60 bin paket kaçak sigara yaklaşık yarım ton tütün yakalandı. 11 şüpheli gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...
14.02.2020 - 13:13| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 14:02
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