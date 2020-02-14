Gizli odalara kaçak sigara sakladılar (İstanbul'da kaçakçılık operasyonu)

İstanbul polisi, kaçak sigara ve tütün satışı yapanlara operasyon düzenledi. 5 ilçede yapılan operasyonlarda polis, duvarlara örülmüş gizli kapılar ve bölmelerle karşılaştı. O gizli odaların içinden de 60 bin paket kaçak sigara yaklaşık yarım ton tütün yakalandı. 11 şüpheli gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...

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