Milli mücadelenin kahraman kadınları
Milli Mücadele'de zafere giden yolda kuşkusuz Türk kadınının da büyük izleri var. Kimi askerin ayağı üşümesin diye çorap ördü, karnı doysun diye yemek yaptı kimi silah kullanmayı öğrendi, cepheye koştu. Onlardan biri de Nezahat Baysel, ya da daha çok bilinen ismiyle Nezahat Onbaşı idi. NTV ekibi, çocuk yaştaki kahramanın ailesiyle görüştü. (Haber: Tuana Çiftçi Kamera: Kenan Kızılağaç - Semih Çalışkan)
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