‘Misafir kabul etmeyin’ uyarısı yapan polisi çaya davet etti

Risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasında yer alan Amasya’da polis, kapı kapı gezerek uyarılarda bulundu. 66 yaşındaki Nuri Sağlam kapıyı açan eşine, misafirliğe gidilmemesi ve misafir kabul edilmemesi uyarısını yapan polisleri çay içmeye davet etti.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 13:09 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 13:36

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