Moda sahilde fiziki mesafesiz eğlence

8 haftadan sonra sokak kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonundayız. Ancak salgın henüz tamamen sona ermiş değil. Buna rağmen maske ve fiziki mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler peş peşe geliyor. İstanbul-Moda'da dün gece çekilen görüntülerde fiziki mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o görüntüleri paylaşıp duruma tepki gösterdi.

NTV 07.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 15:01

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