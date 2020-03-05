Motor ustası araç parçalarından heykel yaptı

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede çalışan motor ustası Murat Çetin, çocukluk zamanlarında oyuncak bulamaması nedeniyle kendi oyuncaklarını yaptı. Çetin, 3 aylık süre içinde araç parçalarıyla insan boyutlarında heykel yaptı. Heykelin ayaklarına ve sırt kısmında araçların bozuk amortisörlerini kullandı. Gözlerini vidalardan, saçlarını metal zincirlerden yaptı. Murat Çetin'in 'Murobot' adını verdiği heykel büyük ilgi çekti. Aracını yaptırmaya gelen vatandaşlar, heykeli yakından inceliyor.

05.03.2020 - 16:12 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 16:31

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