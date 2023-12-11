Motorculardan ölen kurye için protesto: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun neden olduğu kaza için yeni soruşturma
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da aracıyla moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Zanlının kazadan sonra serbest bırakılıp, ülkesine kaçmasına dair tepkiler sürerken, Adalet Bakanı, kazanın ilk raporunu tutan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan İstanbul'da binden fazla motorcu evli ve iki çocuk babası Yunus Emre Göçer'in ölümünü ve ardından yaşananları protesto etmek için yola çıktı. O anlar böyle görüntülendi.
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