Mustafa Kemal’in Diyarbakır’daki karargahı: Gazi Köşkü

Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında 16. kolordu komutanıyken bir yıl boyunca kaldığı Gazi Köşkü, 15. yüzyıldan beri ayakta. Bir süre önce Yenişehir Belediyesi tarafından restore edilen köşk yeniden ziyarete açıldı. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

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