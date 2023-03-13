Nemrut'un zirvesindeki heykeller depremde ayakta kalmayı başardı
Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan 2 bin yıllık tarihi eserler, 7,7'lik depremde hasar gördü. Dağın zirvesinde bulunan Adıyaman'ın sembolü Komagene uygarlığın ait kral heykelleri ise büyük sarsıntısıntıda zarar görmedi. (Haber:Gökhan Gerçek Kamera:Ahmet Aldoğan)
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