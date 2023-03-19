Nişantaşı'nda 8 milyon liralık kuyumcu soygunu kamerada
İstanbul Nişantaşı’nda bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 8 milyon TL değerinde ürün çaldı. 1 dakika 20 saniyede lüks saat, gerdanlık ve yaklaşık 2 kilogram altın çalan hırsızların kepenk kumandasını kopyaladıkları anlaşıldı. Motosikletli 4 soyguncu aranıyor.
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