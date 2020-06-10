Normalleşme sürecinde yeni adımlar

65 yaş üstündekiler artık her gün 10-20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş için de kısıtlama kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni normalleşme adımlarını anlattı. Düğün salonları açılıyor, lokanta ve restoranlar da 24'e kadar hizmet verebilecek. İşte ayrıntılar...

NTV 10.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:48

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