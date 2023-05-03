NTV ekibi Antakya'da: Az hasarlı dükkanlar kepenk açtı

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da hareketlilik günden güne artıyor. Tüm zorluklara rağmen esnaf birer birer kepenk açmaya başladı. İşyeri yıkılan bazı esnaf da seyyar tezgahlarda satış yapmaya başladı. (Haber: Korhan Varol Kamera: Savaş Daldal)

TÜRKİYE HABERLERİ