NTV ekibi fırtınanın vurduğu Zonguldak'ta: Batan geminin 12 kişilik mürettebatı kayıp
Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı "Kafkametler"in battığı açıklandı. 12 mürettebat kayboldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan arama çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Bir denizcinin cesedine ulaşıldı. Diğer denizcileri arama çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Özgür Yılmaz, Zongulak'ın Ereğli sahilinde son durumu aktardı.
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