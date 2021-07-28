NTV ekibi Manavgat'taki yangın bölgesinde

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yangının hız kazandığını, Çolaklı köyünü tehdit ettiğini belirten NTV ekibinden Özgür Yılmaz bölgeden son durumu anlattı. Kamera: Cüneyt Ali Horozol

NTV Haber 28.07.2021 - 22:41 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 23:47

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