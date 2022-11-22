NTV ekibi roketin düştüğü Karkamış Sınır Kapısı’nda
PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden düzenledikleri terör saldırısında roketlerden biri de Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR’A isabet etti. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, roketin düştüğü yere giderek TIR’ın patlamaya nasıl siper olduğunu anlattı. (Kamera:Seyfettin Ay)
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