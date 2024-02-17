NTV ekibi sınır ötesi harekat bölgesinde: Teröristlerin sızma girişimi böyle önlendi
Irak'ın Kuzey'inde terörle mücadele devam ediyor. Pençe-Kilit Bölgesi'nde yoğun operasyonlar sürüyor. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Zap Vadisi'ne hakim bir noktada kurulan üsse gitti. Oradaki son durumu görüntüledi. Bu esnada teröristlerin önlenen sızma girişimi de an be an kaydedildi. (Kamera: Özgen Özel-Muhammet Tarakçı)
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