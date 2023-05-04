NTV ekibi yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında

Gabar'da yüksek kaliteli petrol bulunması sonrası üretim başladı. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi keşfinin ekonomiye katkısının yıllık bazda yaklaşık 2,9 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, NTV ekibinden Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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