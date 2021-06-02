NTV yönetmeni su altı kamerasıyla denizin dibini görüntüledi
Marmara Denizi göz göre göre ölüyor hatta bazı uzmanlar ölümün çoktan gerçekleştiğini şimdi çürüme dönemine geçildiğini söylüyor. Aynı zamanda profesyonel bir dalgıç olan NTV Teknik yönetmeni Engin Karahan deniz salyasının etkilerini görüntüleri. Su altı kamerasıyla Burgazada açıklarında çekim yapan Karahan ‘‘Bizim için üzücü, endişe verici hatta korkutucu bir dalış oldu. Görüş mesafesinin bu kadar düştüğünü hiç tecrübe etmemiştim’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 02.06.2021 - 13:55| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 14:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.