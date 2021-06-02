NTV yönetmeni su altı kamerasıyla denizin dibini görüntüledi

Marmara Denizi göz göre göre ölüyor hatta bazı uzmanlar ölümün çoktan gerçekleştiğini şimdi çürüme dönemine geçildiğini söylüyor.  Aynı zamanda profesyonel bir dalgıç olan NTV Teknik yönetmeni Engin Karahan deniz salyasının etkilerini görüntüleri. Su altı kamerasıyla Burgazada açıklarında çekim yapan Karahan ‘‘Bizim için üzücü, endişe verici hatta korkutucu bir dalış oldu. Görüş mesafesinin bu kadar düştüğünü hiç tecrübe etmemiştim’’ dedi.

NTV 02.06.2021 - 13:55 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 14:08

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