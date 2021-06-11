NTV'ye Gazeteciler Cemiyeti ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2020 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. NTV'den Melike Şahin "Unutmamak İçin" isimli özel dosyayla Televizyon Haber Programı ödülüne layık görüldü.

NTV 11.06.2021 - 16:20 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 16:42

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