NTV'ye Gazeteciler Cemiyeti ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2020 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. NTV'den Melike Şahin "Unutmamak İçin" isimli özel dosyayla Televizyon Haber Programı ödülüne layık görüldü.
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NTV 11.06.2021 - 16:20| Son Güncelleme : 11.06.2021 - 16:42
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