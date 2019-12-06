Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı
Bayrampaşa'da bir arkadaşıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün kurusıkı tabancayla okula geldi. Aynı arkadaşıyla tekrar kavga edip okul koridorunda öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabalarına rağmen, kurusıkı tabanca ile bir el ateş eden öğrenci, mobil okul timleri tarafından yakalandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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