Ölüdeniz'de aniden çıkan fırtına paraşütçülere zor anlar yaşattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan atlayış yapan paraşütçüler çıkan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. İniş yapmakta zorlanıp, savrulan paraşütçüler farklı noktalara güçlükle iniş yapabilirken, dağdaki bir ağaca takılarak asılı kalan paraşüt pilotu da hastaneye kaldırıldı.
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